Чижов Павел Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чижов
- Имя
- Павел
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 30 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 452
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 141245. ЧИЖОВЪ, ПАВЕЛЪ ИВАНОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Бобров. у., Хрѣновск. в., пос. Митрофановскаго, 40 л.; — Острож. О. С. 23 Сент. 909, 2 и 4 п. 134, 135, 152 и 2 ч. 1655 У., по сов. съ приг., напеч. въ 909 г. №№ 72645 и 111182, арест. отд. 3 г. Исп. 30 Окт. 909. | 907 20968 1655 У. | 905 58707 170¹ М. | 902 48796 1655 У., по сов. съ приг., напеч. въ 900 г. № 113387 и 99 г. № 57741 | 901 86938 170 М.
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