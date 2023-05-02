Чижов Павел Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧижов Павел Иванов

Чижов Павел Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чижов
Имя
Павел
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
30 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 452
Источник
Скан
Оригинальная запись
141245. ЧИЖОВЪ, ПАВЕЛЪ ИВАНОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Бобров. у., Хрѣновск. в., пос. Митрофановскаго, 40 л.; — Острож. О. С. 23 Сент. 909, 2 и 4 п. 134, 135, 152 и 2 ч. 1655 У., по сов. съ приг., напеч. въ 909 г. №№ 72645 и 111182, арест. отд. 3 г. Исп. 30 Окт. 909. | 907 20968 1655 У. | 905 58707 170¹ М. | 902 48796 1655 У., по сов. съ приг., напеч. въ 900 г. № 113387 и 99 г. № 57741 | 901 86938 170 М.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close