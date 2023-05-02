Козлова Анна Поликарповна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Козлова
- Имя
- Анна
- Отчество
- Поликарповна
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 103
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 15874. КОЗЛОВА, АННА ПОЛИКАРПОВНА, 22 л. Гр. Нерехтск. у., Спасск. в., д. Росталова; — Н. С. 8 уч. Костромск. у. Кража, лиш. св. 1 г., по амн. от нак. освоб.
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