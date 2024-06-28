Худов Ефрем Кузьмин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Худов
- Имя
- Ефрем
- Отчество
- Кузьмин
- Дата исполнения приговора
- 22 март 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 322
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46467. ХУДОВЪ, ЕФРЕМЪ КУЗЬМИНЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Данков. у., Теплинск. в., д. Орловки, 24 л.; — Тульск. О. С., 2 и 4 п. 134, 135, 152 и 1 ч. 1655 У., по сов. съ приг. сего С., отъ 26 Янв. 907 г., арест. отд. 3 г. Исп. 22 Марта 907. | 904 93390 1651 У., по сов. съ приг., напеч. въ 904 Г. № 103169. | 903 9045 169 М.
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