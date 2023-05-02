Скрябин Петр Маркович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Скрябин
- Имя
- Петр
- Отчество
- Маркович
- Дата исполнения приговора
- 28 декабрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 235
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 28836. СКРЯБИН, ПЕТР МАРКОВИЧ, 25 л. Гр. Новохоперск. у., В.-Карачинск. в., с. Среднего; — Н. С. 11 р. Новохоперск. у. Взяточнич., пр. р. 3 г., по амн. нак. сокр. до 6 м. Исп. 28 дек. 920.
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