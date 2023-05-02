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Усков Александр Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Усков
Имя
Александр
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
20 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 418
Источник
Скан
Оригинальная запись
140348. УСКОВЪ, АЛЕКСАНДРЪ ИВАНОВЪ. Каз. х. Ширяевскаго, ст. Преображенской, Хопер. окр., 40 л.; — Усть-Медвѣдицк. О. С. 4 Сент. 909, 149, 152, 1 ч. 294 и 1692 У., арест. отд. 1½ г. Исп. 20 Окт. 909.

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