Усков Александр Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Усков
- Имя
- Александр
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 20 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 418
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140348. УСКОВЪ, АЛЕКСАНДРЪ ИВАНОВЪ. Каз. х. Ширяевскаго, ст. Преображенской, Хопер. окр., 40 л.; — Усть-Медвѣдицк. О. С. 4 Сент. 909, 149, 152, 1 ч. 294 и 1692 У., арест. отд. 1½ г. Исп. 20 Окт. 909.
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