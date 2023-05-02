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Цыганова Мария Родионовна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Цыганова
Имя
Мария
Отчество
Родионовна
Дата исполнения приговора
22 июль 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 275
Источник
Скан
Оригинальная запись
30173. ЦЫГАНОВА, МАРИЯ РОДИОНОВНА, 37 л. Гр. Удимск. у., Нагавск. в. д.; — Н. С. 6 уч. Уфимск. у. Самогон, пр. р. 1 г., в т. ч. 11 м. условно. Исп. 22 июля 920.

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