Михайлов Михаил Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМихайлов Михаил Михайлович

Михайлов Михаил Михайлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Михайлов
Имя
Михаил
Отчество
Михайлович
Дата исполнения приговора
22 сентябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 172
Источник
Скан
Оригинальная запись
26753. МИХАЙЛОВ, МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ, 56 л. Гр. Новоржевск. у.; — Р. Т. Балтийско-Мариинск. обл. Должн. прест., лиш. св. 10 л. Исп. 22 сент. 920.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.