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Яблокова Мария Дмитриевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Яблокова
Имя
Мария
Отчество
Дмитриевна
Дата исполнения приговора
30 апрель 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 264
Источник
Скан
Оригинальная запись
8457. ЯБЛОКОВА, МАРИЯ ДМИТРИЕВНА, 42 л. Гр. Середск. у., Новинск. в., д. Акшинской; - М. Н. С. 1 уч. Перехтск. у. Кража, лиш. св. 1 г. Исп. 30 апр. 919.

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