Рябинин Иван Степанов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Рябинин
- Имя
- Иван
- Отчество
- Степанов
- Дата исполнения приговора
- 25 сентябрь 1910
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 300
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 87024. РЯБИНИНЪ, ИВАНЪ СТЕПАновъ, 39 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Пошехонск. у., Югск. в., д. Высокова; — Ярославск. О. С., 25 Сент. 910, 114, 152, 1452, 4 п. 1453, 1 ч. 1455, 1525, 2 и 3 п. 1526, 1630 и 1632 У., каторж. раб. 20 л. Исп. 1 Іюня, счит. ср. съ 17 Февр. 911. | 904 101549 1525 У. | 903 26626 177 М.
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