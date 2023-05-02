Хвостенко Степан Сидорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Хвостенко
- Имя
- Степан
- Отчество
- Сидорович
- Дата исполнения приговора
- 14 июнь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 320
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 11084. ХВОСТЕНКО СТЕПАН СИДОРОВИЧ, 25 л., Ново-Сибирск. окр., Берск. р., с. Тулы. Сев.-Кавказск. Крайсуд. Ст. 109, лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 14/ѴІ—26.
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