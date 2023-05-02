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Оцепка Юзефа Францева

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Оцепка
Имя
Юзефа
Отчество
Францева
Дата исполнения приговора
10 март 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 186
Источник
Скан
Оригинальная запись
34328. ОЦѢПКА, ЮЗЕФА ФРАНЦЕВА. Лиш. ос. пр. изъ к. Бендин. у., гм. и д. Пинчице, 56 л.; — Петроков. О. С. (въ 4 р.), 134, 135 и 2 ч. 1655 У. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 2 г. Исп. 10 Марта 905. | 98 2914 169 М. | 97 31311 169 М. | 90 35231 1655 У.

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