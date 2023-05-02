Акимов Иван Акимов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Акимов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Акимов
- Дата исполнения приговора
- 07 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 7
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 142367. АКИМОВЪ, ИВАНЪ АКИМОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Вышневолоцк. у., Борзынск. в., д. Иловца, 32 л.; — Тверск. О. С. 7 Окт. 909, 152 и 2 ч. 1655 У., по сов. ст. приг., напеч. въ 909 г. № 86953, прест. отд. 2½ г. Исп. 4 Нояб., счит. ср. съ 24 Апр. 909. | 908 14178 1655 У. | 905 85283 169 М. | 906 67938 169 М. | Вр. Воен. С. въ г. Ригѣ — арест. отд. 4 г.
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