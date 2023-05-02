Баранов Матвей Федоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Баранов
- Имя
- Матвей
- Отчество
- Федоров
- Дата исполнения приговора
- 29 ноябрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 3: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 28
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 35594. БАРАНОВЪ, МАТВѢЙ ФЕДОРОВЪ. Сн. мщ. не прип., 30 л., рд. въ г. Бйскѣ; — Новочеркасск. С П., 3 ч. 1594 У., монаст. 4 м. Исп. 29 Нояб. 908. 36595. БАРАНОВЪ, МИХАИЛЪ СЕМЕновъ (онъ же Вороновъ), Лиш. ос. пр. зап. ряд. изъ к. Орлов. у., Богородск. в., с. Верхней-Слободы, 48 л.; — З. Н. 1 уч. Орлов. у. и г., 169 М., тюр. 6 м. Исп. 13 Іюля 908. | 900 86333 1647 У., по сов. съ приг., напеч. въ 900 г. № 50592. | 93 94111 1647 У.
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