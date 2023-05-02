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Демяненко Федор Моисеев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Демяненко
Имя
Федор
Отчество
Моисеев
Дата исполнения приговора
27 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 78
Источник
Скан
Оригинальная запись
46440. ДЕМЯНЕНКО, ФЕДОРЪ МОИСЕевъ. К. Купян. у., Камянск. в., 60 л., рд. т. же у., въ в. и сл. Гусинкѣ; — З. Н. 8 уч. Изюмск. у., 4, 5 и 6 п. 13, 169 и 1 п. 171 М., тюр. 1½ м. Исп. 27 Мая 905.

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