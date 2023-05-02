Фролович Григорий Семенов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Фролович
- Имя
- Григорий
- Отчество
- Семенов
- Дата исполнения приговора
- 09 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 429
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140645. ФРОЛОВИЧЪ, ГРИГОРІЙ СЕМЕНОВЪ. К. Себежск. у., Нейбратовск. в., д. Дорбишей, 18 л.; — У. Чл. О. С. по Себежск. у. 2 Окт. 909, 170¹ и 172 М., тюр. 6 м. Исп. 9 Окт. 909.
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