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Фролович Григорий Семенов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Фролович
Имя
Григорий
Отчество
Семенов
Дата исполнения приговора
09 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 429
Источник
Скан
Оригинальная запись
140645. ФРОЛОВИЧЪ, ГРИГОРІЙ СЕМЕНОВЪ. К. Себежск. у., Нейбратовск. в., д. Дорбишей, 18 л.; — У. Чл. О. С. по Себежск. у. 2 Окт. 909, 170¹ и 172 М., тюр. 6 м. Исп. 9 Окт. 909.

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