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Матвеев Владимир Прокопьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Матвеев
Имя
Владимир
Отчество
Прокопьевич
Дата исполнения приговора
13 февраль 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 244
Источник
Скан
Оригинальная запись
9016. Матвеев Владимир Прокопьевич, 38 л., г. Саратова. Сибирск. Крайсуд. Ст. ст. 1 ч. 113, 116, лиш. св. 6 л. П. в. з. с. 13 февр. 926.

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