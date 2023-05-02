Адамус Антон Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Адамус
- Имя
- Антон
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 21 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 7
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129322. Адамусъ, Антонъ ивановъ. К. Петроковск. у., гм. Ренчно, д. Бартодзѣе, 18 л.; — Калишск. О. С. 21 Авг. 909, 2 п. 134, 135, 140, 152 и 1657 У., 169 и 7 п. 170 М., тюр. 4 м. Исп. 21 Сент. 909.
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