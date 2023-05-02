Ахмеров Исмагил Хайруллович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ахмеров
- Имя
- Исмагил
- Отчество
- Хайруллович
- Дата исполнения приговора
- 09 декабрь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 34
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 1182. Ахмеров Исмагил Хайруллович, 32 л., Уфимск. к., Кармаскалинск. в. и д. Главсуд. Башкирск. АССР. Ст. ст. 1 ч. 105, 108, лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 9 дек. 926.
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