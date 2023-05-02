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Герасимов Николай Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Герасимов
Имя
Николай
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
26 октябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 49
Источник
Скан
Оригинальная запись
14073. ГЕРАСИМОВ, НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ, 27 л. Гр. Костромск. у., Семеновск. в.; — Н. С. 2 уч. г. Нижнего-Новгорода. Кража, лиш. св. 1 г. Осужд. 26 окт. 920.

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