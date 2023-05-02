Майков Акиндин Федорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Майков
- Имя
- Акиндин
- Отчество
- Федорович
- Дата исполнения приговора
- 27 сентябрь 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 135
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 16918. МАЙКОВ, АКИНДИН ФЕДОРОВИЧ, 28 л. Гр. Ростовск. у., Приимковск. в., с. Макарова; — Н. С. 1 р. г. Ярославля. Кража, лиш. св. 5 л. Исп. 27 сент. 919. | 913 119450 1643 У. | 910 77914 169 М. | 910 77915 169 М.
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