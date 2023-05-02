Чичварин Федор Никифоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чичварин
- Имя
- Федор
- Отчество
- Никифоров
- Дата исполнения приговора
- 24 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 453
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 141282. ЧИЧВАРИНЪ, ФЕДОРЪ НИКИФОРОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Сердобск. у., Малиновск. в., с. Крутца, 45 л.; — Саратовск. О. С. 2 Сент. 909, 134, 135, 149 и 2 п. 1 ч. 269¹ У., тюр. 8 м. Исп. 24 Окт. 909. Сей приг. поглощенъ приг., напеч. въ 906 г. № 67215. | 902 92683 169 М.
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