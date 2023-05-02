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Чичварин Федор Никифоров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чичварин
Имя
Федор
Отчество
Никифоров
Дата исполнения приговора
24 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 453
Источник
Скан
Оригинальная запись
141282. ЧИЧВАРИНЪ, ФЕДОРЪ НИКИФОРОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Сердобск. у., Малиновск. в., с. Крутца, 45 л.; — Саратовск. О. С. 2 Сент. 909, 134, 135, 149 и 2 п. 1 ч. 269¹ У., тюр. 8 м. Исп. 24 Окт. 909. Сей приг. поглощенъ приг., напеч. въ 906 г. № 67215. | 902 92683 169 М.

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