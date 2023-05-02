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Неповинных Дмитрий Фомич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Неповинных
Имя
Дмитрий
Отчество
Фомич
Дата исполнения приговора
26 октябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 257
Источник
Скан
Оригинальная запись
9493. Неповинных Дмитрий Фомич, 23 л., Богучарск. у., В.-Мамоновск. в., с. Н.-Мамон. Воронежск. Губсуд. Ст. 1 ч. 76, лиш. св. 4 г. П. в. з. с. 26 окт. 926.

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