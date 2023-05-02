Евдокименко Федор Федоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Евдокименко
- Имя
- Федор
- Отчество
- Федоров
- Дата исполнения приговора
- 29 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 130
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 145590. ЕВДОКИМЕНКО. ФЕДОРЪ ФЕдоровъ. Сс.-Каторж. изъ мщ. п. Еліонки, Стародуб. у., 33 л.; — Кіевск. С. П. 16 Сент. 909, 149, 152, 1 ч. 313 и 977 У., 440, 3 п. § ІІ 445, 465 и 2 п. § ІІІ 467 У. о сс., один. закл. 25 дн. и продолж. ср. каторж. раб. на 6 л. Исп. 29 Окт. 909. | 902 63316 1654 У., по сов. съ приг., напеч. въ 900 г. № 91586.
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