Муслинов Ахмадей-Мухамед Галимов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Муслинов
- Имя
- Ахмадей-Мухамед
- Отчество
- Галимов
- Дата исполнения приговора
- 16 май 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 207
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 43286. МУСЛИНОВЪ, АХМАДЕЙ-МУХАмедъ Галимовъ (онъ же Муслиновъ, Ахмедъ-Мухамедъ-Галимъ). Сс.-посел. Нижнеудин. у., Больше-Мамырск. в., с. Филипповскаго, 27 л., рд. Шадринск. у., Кызыльбаевск. в., въ с. Тереутскомъ; — Иркут. О. С. (въ 3 р.), 1 15, 134, 135 и 996 У. и § І 438 У. 0 СС., каторж. раб. 6 л., съ содерж. въ отрядѣ испытуем. 2 г. Исп. 16 Мая 907.
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