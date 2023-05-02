Дружинин Иван Никифоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дружинин
- Имя
- Иван
- Отчество
- Никифоров
- Дата исполнения приговора
- 15 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 83
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46581. ДРУЖИНИНЪ, ИВАНЪ НИКИФОровъ. К. Вельск. у., Кулопокровск. в., д. Шерстиниковской, 35 л.; — З. Н. 3 уч. Вельск. у., 169 и 1 п. 171 М., тюр. 1½ м. Исп. 15 Марта 905.
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