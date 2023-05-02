Дружинин Иван Никифоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДружинин Иван Никифоров

Дружинин Иван Никифоров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дружинин
Имя
Иван
Отчество
Никифоров
Дата исполнения приговора
15 март 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 83
Источник
Скан
Оригинальная запись
46581. ДРУЖИНИНЪ, ИВАНЪ НИКИФОровъ. К. Вельск. у., Кулопокровск. в., д. Шерстиниковской, 35 л.; — З. Н. 3 уч. Вельск. у., 169 и 1 п. 171 М., тюр. 1½ м. Исп. 15 Марта 905.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close