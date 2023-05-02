Федоров Василий Федоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Федоров
- Имя
- Василий
- Отчество
- Федоров
- Дата исполнения приговора
- 02 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 422
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140439. ФЕДОРОВЪ, ВАСИЛІЙ ФЕДОРОВЪ. Пит. СПБ. восп. Дома, 20 л., рд. въ г. СПБ.; — З. Н. 5 уч. Лужск. у. 2 Окт. 909, 169 М., тюр. 3 м. Исп. 2 Окт., счит. ср. съ 22 Сент. 909.
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