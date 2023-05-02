Голосов Дмитрий Александров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Голосов
- Имя
- Дмитрий
- Отчество
- Александров
- Дата исполнения приговора
- 03 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 64
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 101847. ГОЛОСОВЪ, ДМИТРІЙ АЛЕКсандровъ, 36 л. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Углича, рд. въ с. Кузяевѣ, Мышкин. у.; — Ярослав. О. С., 3 Мая 911, 152² и 1 ч. 1655 У., по сов. съ приг. сего С. отъ 5 Февр. 911 г. (1 ч. 1655 У., арест. отд. 1½ г.), арест. отд. 1½ г. Исп. 11 Іюня, счит. ср. съ 3 Мая 911. | 909 144616 169 М. | 900 62973 169 М. | 906 76309 170¹ М. | 99 46900 1656 У. и 169 М. | 901 72832 170 М. | 93 62416 1656У. и 169 М.
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