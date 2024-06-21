Андреянов Матвей Гаврилов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Андреянов
- Имя
- Матвей
- Отчество
- Гаврилов
- Дата исполнения приговора
- 24 август 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 14
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129508. андреяновъ, Матвѣй гавриловъ. К. Сергач. у., Тархановск. в., с. Строчки, 50 л.; — Сергач. У. С., 154 М., тюр. 3 м. Исп. 24 Авг. 909.
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