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Птицын Николай Григорьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Птицын
Имя
Николай
Отчество
Григорьев
Дата исполнения приговора
23 май 1911
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 282
Источник
Скан
Оригинальная запись
86569. ПТИЦЫНЪ, НИКОЛАЙ ГРИГОРЬевъ, 33 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Каргопольск. у., Павловск. в., д. Овласовщины, рд. въ г. Каргополѣ; — Вологодск. О. С., 28 Марта 911, 977 У., тюр. 3 м. Исп. 23 Мая 911. | 908 113282 2 ч. 1655 У. | 905 49933 1655 У. | 904 17167 232, 286 и 1655 У. | 901 85009 170 М. | 901 85008 169 М., по сов. съ приг., напеч. въ 901 г. № 37160.

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