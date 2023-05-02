Ульфицкая София Фомина
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ульфицкая
- Имя
- София
- Отчество
- Фомина
- Дата исполнения приговора
- 12 март 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 307
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46053. УЛЬФИЦКАЯ, СОФІЯ ФОМИНА (она же Ульфикъ). Лиш. ос. пр. изъ к. Ченстохов. у., гм. и д. Грабовка, 44 л., рд. Новорадом. у., гм. Крушина, въ д. Боровно; — Петроков. О. С., 134,135, 152 и 2 ч. 1655 У., тюр. 2½ г. Исп. 12 Марта 907. | 903 8590 1655 У. | 88 89347 1647 У. | 900 110334 1655 У. | 87 72722 169 М. | 98 100287 1647 У. | 87 27854 170 М. | 92 121185 1655 У. | 86 28627 169 М. | 90 93227 1655 У. | 81 45900 1643 У.
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