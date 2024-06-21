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Чикуров Антон Максимов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чикуров
Имя
Антон
Отчество
Максимов
Дата исполнения приговора
20 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 452
Источник
Скан
Оригинальная запись
141255. ЧИКУРОВЪ, АНТОНЪ МАКСИМОВЪ. К. Вольск. у., Улыбовск. в., с. Кряжима, 47 л.; — Самарск. О. С. 1 Сент. 909, 169 и 2 п. 170 М., по сов. съ приг. Г. С. 1 уч. г. Вольска отъ 23 Окт. 908 г. (169 М. — тюр. 3 м.),тюр. 8 м. Исп. 20 Окт. 909.

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