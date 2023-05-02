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Якимов Алексей Павлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Якимов
Имя
Алексей
Отчество
Павлович
Дата исполнения приговора
17 июль 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 389
Источник
Скан
Оригинальная запись
13462. ЯКИМОВ АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВИЧ, 14 л., Пермск. окр., завода Чусовского. Н. С. 25 уч. Пермск. окр. Ст. 180 п. "б", лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 17/ѴІІ—26.

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