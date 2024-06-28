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Григорьев Тимофей Григорьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Григорьев
Имя
Тимофей
Отчество
Григорьев
Дата исполнения приговора
10 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 72
Источник
Скан
Оригинальная запись
46279. ГРИГОРЬЕВЪ, ТИМОФЕЙ ГРИГОРЬевъ. Зап. унт.-оф. изъ к. Зубцовск. у., Роднинск. в., д. Сухоплачева, 35 л.; — СПБ. Ст. С. М. С., 173 М., тюр. 1 м. Исп. 10 Іюня 905.

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