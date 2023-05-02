Петров Иван Николаев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Петров
- Имя
- Иван
- Отчество
- Николаев
- Дата исполнения приговора
- 01 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 263
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 86093. ПЕТРОВЪ, ИВАНЪ НИКОЛАЕВЪ (онъ же Орловъ), 34 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Ярослав. г., Ростов. у., Вощажниковск. в., д. Кецковой; — Кашин. О. С., 20 Апр. 911, 152, 1 ч. 1631 и 1632 У., по сов. съ приг. сего С. отъ 9 Дек. 910 г. (169 и 170 М., тюр. 6 м.), каторж. раб. 6 л. Исп. 1 Іюня 911. | 99 101044 1 ч. 1655 У. | 96 76871 169 М. | 97 49819 169 М.
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