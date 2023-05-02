Ибрагимов Закарья
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ибрагимов
- Имя
- Закарья
- Дата исполнения приговора
- 17 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 97
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46956. ИБРАГИМОВЪ, ЗАКАРЬЯ. К. Краснояр. у., в. и с. Хожетаевскаго, 33 л.; — 3. Н. 1 уч. Астрахан. у., 169 М., тюр. 3 м. Исп. 17 Іюня 905.
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