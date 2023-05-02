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Абакумов Василий Николаев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Абакумов
Имя
Василий
Отчество
Николаев
Дата исполнения приговора
14 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 11
Источник
Скан
Оригинальная запись
44617. АБАКУМОВЪ, ВАСИЛІЙ НИКОЛАевъ. Обыв. г. Златоуста, 26 л.; — Г. С. 1 уч. г. Златоуста (во 2 р.), 169 М. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 2 м. Исп. 14 Іюня 905. | 902 78971 169 М.

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