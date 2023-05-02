Пыриков Степан Антонович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Пыриков
- Имя
- Степан
- Отчество
- Антонович
- Дата исполнения приговора
- 22 сентябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 210
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 28027. ПЫРИКОВ, СТЕПАН АНТОНОВИЧ, 38 л. Гр. Скопинск. у., Корневск. в., с. Чулкова; — Н. С. Красно-Пресненск. р. 3 Сущевск. отд. г. Москвы. Мошеннич., лиш. св. ½ г., с зач. 2 ч. и 27 д. пр. з. Исп. 22 сент. 920.
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