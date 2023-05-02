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Гурьянов Степан Данилов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гурьянов
Имя
Степан
Отчество
Данилов
Дата исполнения приговора
22 март 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 75
Источник
Скан
Оригинальная запись
46364. ГУРЬЯНОВЪ, СТЕПАНЪ ДАНИловъ. К. изъ сс.-посел. Александров. на о-вѣ Сахалинѣ окр., 59 л., рд. Бузулукск. у., Могоцк. в., въ д. Покровкѣ; — М. С. 11 уч. Владивосток. О. С. (во 2 р.), 170¹ М., тюр. 6 м. Исп. 22 Марта 905.

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