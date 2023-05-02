Дулесов Константин Григорьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дулесов
- Имя
- Константин
- Отчество
- Григорьевич
- Дата исполнения приговора
- 01 август 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 69
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 14740. ДУЛЕСОВ, КОНСТАНТИН ГРИГОРЬЕВИЧ, 59 л. Гр. Сарапульск. у., Юринск. в., д. Матрицы; — Н. С. 18 уч. Сарапульск. у. Краже, лиш. св. 4 г. Исп. 1 авг. 920.
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