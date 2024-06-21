Байко Афанасий Ефимов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Байко
- Имя
- Афанасий
- Отчество
- Ефимов
- Дата исполнения приговора
- 10 июнь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 23
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129773. БАЙКО, АФАНАСІЙ ЕФИМОВЪ. К. Васильковск. у., Рокитянск. в., с. Ольшаницы, 50 л.; — М. С. 4 уч. Васильковск. окр., 169 М., тюр. 4 м. Исп. 10 Іюня 909.
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