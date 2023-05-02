Смолькин Дмитрий Федотов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Смолькин
- Имя
- Дмитрий
- Отчество
- Федотов
- Дата исполнения приговора
- 10 февраль 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 232
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 35580. СМОЛЬКИНЪ, ДМИТРІЙ ФЕДОтовъ (онъ же Смолинъ и Бектяшинъ). Лиш. ос. пр. изъ к. Симбир. у., Ртищево-Каменск. в., с. Грязнухи, 29 л.; — Саратов. О. С. (въ 5 р.), 134, 135 и 2 ч. 1655 У. и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 1 г. и 8 Исп. 10 Февр. 905. | 900 107300 1655 У. | 96 18513 170 М. | 99 63131 169 М. | 94 36308 170 М.
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