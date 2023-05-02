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Новиков Александр Константинович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Новиков
Имя
Александр
Отчество
Константинович
Дата исполнения приговора
25 апрель 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 186
Источник
Скан
Оригинальная запись
27219. НОВИКОВ, АЛЕКСАНДР КОНСТАНТИНОВИЧ, 20 л. Гр. Ржевск. у., Жуковск. в., д. Шпилево; — Н. С. Даниловск. уч. г. Москвы. Незак. торг., лиш. св. 6 м. Исп. 25 апр. 920.

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