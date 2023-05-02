Богданов Семен Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Богданов
- Имя
- Семен
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 27 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 36
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45313. БОГДАНОВЪ, СЕМЕНЪ ИВАНОВЪ. К. Кіевск. у., Дымерск. в., с. Казаровичей, 37 л.; — Кіевск. О. С., 12, 13, 169 и 170 М., тюр. 6 м. Исп. 27 Апр. 905.
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