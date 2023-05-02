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Бажутин Георгий Константинович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бажутин
Имя
Георгий
Отчество
Константинович
Дата исполнения приговора
03 ноябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 37
Источник
Скан
Оригинальная запись
1313. Бажутин Георгий Константинович, 25 л., Пермск. окр., Чусовск. р., завода Кусье-Александровского. Уральск. Облсуд. Ст. ст. 105, 169, лиш. св. 5 л. П. в. з. с. 3 нояб. 926.

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