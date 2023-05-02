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Степанов-Дадынин Иван Фониевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Степанов-Дадынин
Имя
Иван
Отчество
Фониевич
Дата исполнения приговора
14 апрель 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 333
Источник
Скан
Оригинальная запись
12311. Степанов-Дадынин Иван Фониевич, 19 л., Тверск. г., Ржевск. у., Степуринск. в., д. Упкулино. Н. С. 10 р. Ржевск. у. Ст. 143, лиш. св. 5 л. П. в. з. с. 14 апр. 926.

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