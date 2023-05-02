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Шеин Иван Герасимов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шеин
Имя
Иван
Отчество
Герасимов
Дата исполнения приговора
08 декабрь 1908
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 522
Источник
Скан
Оригинальная запись
34045. ШЕИНЪ, ИВАНЪ ГЕРАСИМОВЪ. К. Моршанск. у., Покровско-Васильевск. в., с. Васильевки, 23 л.; — Тамбов. О. С., 134, 135 и 556 У., каторж. раб. 4 г. Исп. 8 Дек. 908. | 906 53081 11647 У. | 902 28362 169 М.

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