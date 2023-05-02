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Бергман Густав Карлов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бергман
Имя
Густав
Отчество
Карлов
Дата исполнения приговора
13 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 32
Источник
Скан
Оригинальная запись
45196. БЕРГМАНЪ, ГУСТАВЪ КАРЛОВЪ. К. Юрьев. у., Керсельск. в., 50 л.; — Юрьево-Верроск. С. М. С., 169 и 171 М., тюр. 1½ м. Исп. 13 Іюня 905.

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