Стрелец Трифон Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Стрелец
- Имя
- Трифон
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 02 июль 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 315
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 98957. СТРѢЛЕЦЪ, ТРИФОНЪ ИВАНОВЪ, 26 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Харьков. у., в. и с. Дергачей; — Харьков. О. С., 2 Мая 911, 170, 170¹ М., 1 ч. 221, 1 ч. 225 и 2 ч. 229 У., каторж. раб. 7 л. Исп. 2 Іюля 911. Сей приг. поглощенъ приг., напеч. въ 908 г. № 94387, кот. пост. по сов. съ приг., напеч. въ 908 г. № 94388. | 904 62808 170¹ М. | 903 91277 1651 У.
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