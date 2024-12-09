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Огей Андрей Митрофанов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Огей
Имя
Андрей
Отчество
Митрофанов
Дата исполнения приговора
16 июнь 1911
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 252
Источник
Скан
Оригинальная запись
97284. ОГЕЙ, АНДРЕЙ МИТРОФАНОВЪ (онъ же Алеевъ), 19 л. К. Прилукск. у., Березовск. в., с. Корниловки, рд. Перекопск. у., Тотанайск. в., въ с. Покровкѣ; — Симферопольск. О. С., 26 Апр. 911, 140, 152, 152¹ и 1 ч. 1647 У. (3 кражи), тюр. 1 г., съ зач. 1 г. предв. заключ. Исп. 16 Іюня 911.

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