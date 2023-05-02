Амихлина Марфа Митрофановна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Амихлина
- Имя
- Марфа
- Отчество
- Митрофановна
- Дата исполнения приговора
- 15 сентябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 9
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12755. АМИХЛИНА, МАРФА МИТРОФАНОВНА, 24 л. Гр. Землянск. у., Лебяженск. в. и с.; — Н. С. 5 уч. г. Уфы. Кража, лиш. св. 1 г. Исп. 15 сент. 920.
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